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Съемки продолжения сериала «Ликвидация» с Владимиром Машковым под угрозой

Культура

Актёра не пускают в Одессу

Съемки продолжения сериала «Ликвидация» с Владимиром Машковым под угрозой
Цитата из т/с «Ликвидация». Реж. Сергей Урсуляк. 2007. Россия
Давид Гоцман (Владимир Машков)

Москва, 3 июля 2017, 22:36 — REGNUM  Съёмки продолжения сериала «Ликвидация» с Владимиром Машковым в главной роли оказались под угрозой срыва из-за того, что власти Украины запретили российскому актеру въезд на свою территорию. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Марс Медиа», которая занимается созданием сериала.

Сперва появилась информация о том, что один из продюсеров сериала Сергей Члиянец, который отвечает за съемки в Одессе, заявил, что украинские власти запретили Машкову въезд в страну. При этом Машков за роль Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация» был удостоен звания почетного гражданина Одессы.

«Год назад старшие товарищи пригласили меня (наверное, как одессита) поучаствовать в съёмках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съёмки в Одессе. Время, сами понимаете, непростое, и можно было ожидать всяческих непредвиденностей. Однако всё шло на удивление гладко, намного проще, чем я ожидал», — написал продюсер в социальной сети Facebook.

Он отметил, что неожиданно власти Украины запретили Машкову въезд в страну.

«И вдруг как гром среди ясного неба: Актёру Владимиру Машкову запрещён въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак, съёмки сорваны», — пишет Члиянец.

Однако в компании «Марс Медиа» заявили, что Члиянец не имеет никакого отношения к съёмкам продолжения сериала «Ликвидация», а съемки ещё даже не начинались.

«Сценарий «Ликвидации» ещё в работе. Сергей Члиянц никакого отношения к фильму не имеет. Съёмки фильма обязательно начнутся. Когда и где — объявим отдельно», — заявили в «Марс Медиа».

Напомним, сериал «Ликвидация» посвящен борьбе советских органов правопорядка с бандитизмом в послевоенной Одессе.

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