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Жители Севастополя получили новый «Динопарк»

Культура

Официальное открытие парка запланировано на будущий год

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Жители Севастополя получили новый «Динопарк»
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Главный персонаж, давший название парку — это чудом уцелевший каменный динозавр «Дино»

Севастополь, 3 июля 2017, 17:54 — REGNUM  На выходных в Севастополе состоялось долгожданное открытие «Динопарка»: борьба жителей густонаселенного района Камышовой бухты за сохранение места отдыха увенчалась успехом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рыбацкий сквер» на улице Корчагина долгие годы был в заброшенном состоянии и находился под угрозой застройки.

После многочисленных обращений жителей микрорайона чиновники приняли решение о выделении 100 млн рублей на реконструкцию, а также вернули территорию в кадастр парковых зон.

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Детские тренажеры
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Детские тренажеры

Сейчас в парке завершен первый этап реконструкции: работают детская и спортивная площадки, благоустроена зеленая зона, появилось наружное освещение.

В планах — дальнейшее обустройство инфраструктуры. Территорию парка разделят на зоны тихого и активного отдыха, устроят площадки для катания на роликах и скейтбордах, тренажеры и брусья, столы для настольного тенниса и кафе.

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Детские тренажеры
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Детские тренажеры
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Работа на гончарном круге
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Работа на гончарном круге
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Мастер-класс по шитью морских обитателей
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Мастер-класс по шитью морских обитателей

«Посредником» между жителями района и властями города стала молодежная организация «Севпарки». Благодаря их лоббированию удалось «отвоевать» 80% прежней территории от застройки и выделить деньги из бюджета города. Активисты придумали идею и концепцию нового места отдыха.

По словам участника организации Вячеслава Прокопенко, «Севпарки» планируют развивать «Динопарк» как арт-пространство для творческого развития детей.

Праздничную атмосферу дня открытия создавали многочисленные аниматоры, музыканты, художники. В этот день этнокультурных мастерские учили детей работать с разными материалами — росписи, шитью морских обитателей из лоскутков ткани. В гончарной мастерской гости лепили глиняных динозавриков и учились работать на самом настоящем гончарном круге.

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Гости праздника управляли боями роботов
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Гости праздника управляли боями роботов
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Уроки лепки динозавриков
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Уроки лепки динозавриков
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Дети «заказывали» изготовление игрушек на 3Д-принтере
Светлана Иванова © ИА REGNUM
Дети «заказывали» изготовление игрушек на 3Д-принтере

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Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь: ФАС отменила результаты тендера на реконструкцию «Динопарка»

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