«Не мы такие, жизнь такая». Как Голливуд учился оправдывать преступников

Лос-Анджелес, США, , 01:06 — REGNUM Жанр нуар вышел в Голливуде на новую высоту с появлением фильма «Без ума от оружия». Эта лента отличалась от всех прочих — в ней не только усилился реализм, она ввела дошедший до нашего времени мотив оправдания преступников, лозунг «Не мы такие, жизнь такая». Фильм, считающийся одним из лучших образцов черного кино, оказавший значительное влияние на других мастеров, обсуждает кинокритик, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Режиссер Джозеф Льюис и сценарист Далтон Трамбо (числившийся в «черном списке» и снимавший под псевдонимами) рассказали историю о парне, очень любящим оружие, который встречает девушку, тоже умеющую стрелять. Вскоре выясняется, что красотка предпочитает живые мишени, но это не отвращало от нее парня, — впрочем, как и ее тяга воспользоваться оружием для грабежей, вместо того, чтобы зарабатывать материальные блага долго и нудно.

Преступники были крайне неосторожны, нарушали все мыслимые правила вооруженных грабителей, и их вычислить их оказалось нетрудно. Однако главное не в этом, а в том, что фильм не показывал пару в дурном свете, аудитория не осуждала, а сострадала, даже видя их преступления. Критика тоже была благосклонная к этой ленте, и ее охотно использовали в качестве примера для подражания при борьбе с традиционными принципами культуры и общества.

Особенно печально обернулась судьба отчаявшегося сценариста Трамбо, показавшего, что теперь он готов играть по правилам. Читайте подробности здесь: Как вести себя после ограбления

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