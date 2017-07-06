От насилия к эстетике: ретроспектива Квентина Тарантино

Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM 6−8 июля в кинотеатре «Колизей» города Екатеринбурга пройдет ретроспектива фильмов «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2» Квентина Тарантино. Показ устраивает проект «Иноекино».

Мировую известность Тарантино получил после выхода оскароносной картины «Криминальное чтиво». Фильм считается важной вехой в истории мирового кинематографа и внесен в Национальный реестр фильмов США как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение.

В своем втором самостоятельном фильме Тарантино использует приемы, ставшие знаковыми для режиссера: разделение на главы и демонстрация их в неправильном порядке, многочисленные длинные диалоги, не относящиеся к главной теме фильма и, конечно, насилие.

Показы фильмов Квентина Тарантино состоятся еще в трех городах: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

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