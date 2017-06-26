В Барнауле ушел из жизни художник и публицист Леопольд Цесюлевич

Барнаул, , 09:09 — REGNUM В Барнауле24 июня на 80-м году жизни скончался заслуженный художник России, публицист Леопольд Цесюлевич. Об этом в своем Facebook сообщил арт-критик Вадим Климов.

Организацией похорон занимается Алтайская организация Союза художников России, сообщили Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА), одним из основателей которого был Цесюлевич.

Похороны состоятся 28 июня, о месте прощания пока не сообщается.

Леопольд Цесюлевич родился 22 августа 1937 года в Риге (Латвия). Там в 1961 году он окончил Академию художеств.

В Барнаул Цесюлевич переехал во совету Юрия Рериха. Неоднократно избирался членом правления Алтайской организации Союза художников России, работал преподавателем.

В 1967 году стал членом Союза художников СССР. Был членом Комитета единения народов Рериховского общества. Цесюлевич писал в жанре портрета, пейзажа, тематической картины.