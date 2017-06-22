«В фильме Путин во много раз переигрывает Стоуна»

Барнаул, , 11:17 — REGNUM Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине вызвал у алтайского арт-критика Вадима Климова противоречивые чувства.

«Фильм снят в очень оригинальном и интересном жанре, ставшем популярным в начале текущего столетия: в нем сделаны большие, серьёзные работы. Такой фильм должен был показать человека в его обычной ситуации. Но дело в том, что героем Стоуна стал человек необычный. Интерьеры конечно, очень красивые, но мне не сильно нравятся рваная камера, очень крупные планы рук героя, сильно бегающая, трясущаяся картинка», — отметил критик в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

К тому же, Вадим Климов обратил внимание на фактическую ошибку, замеченную им в начале первого фильма.

«Мало того, что некоторая графика, вставленная в фильм, кажется лишней, так ещё и на графической картинке в том месте, где речь идет о Чечне, отмечена не Чечня, а Афганистан. Они даже на первых пятнадцати минутах допустили ошибку!» — подчеркнул Климов.

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К другому видеоряду, использованному в фильме, у Вадима Климова тоже есть вопросы.

«Мне не понравилось, как вставляется хроника исторических событий. Когда речь идёт о Борисе Ельцине, например. Все это создаёт впечатление репортажной телевизионности, а Стоун делает работу в несколько другом жанре, это называется портрет или очерк с большим интервью, где главный герой рассказывает о своей жизни и работе. Поэтому полагаю, что иллюстративный материал подобран несколько неудачно. Использован очень известный иллюстративный материал, нарочитый: если уж Ельцин, то обязательно — пьющий, махающий дирижерской палочкой. Хотя Ельцин много лет был президентом страны и бывал в других местах», — отметил Вадим Климов.

По его мнению, не слишком выразительным фильм вышел и с точки зрения художественности.

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"Главная задача была не показать человека, а вытащить из него какую-то информацию, которой якобы, нет. Но герой настолько известен и серьёзен, что его манера говорить и держаться известны всем. Но если мы посмотрим на героя (Путина), как на артиста, и на интервьюера (Стоуна), как на артиста, то Путин во много раз переигрывает Стоуна. У него живее мимика, в кадре он интереснее», — считает арт-критик.

Вадим Климов сожалеет, что Стоун в образе раскрываемого героя не смог найти ничего нового.

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«С художественной точки зрения всё достаточно просто, примитивно для такого великого режиссера. Это не очень симпатично, помню совершенно по-другому снятый фильм Стоуна о Кастро. А фильм про Путина, простите, но его можно было и на радио сделать. Меня вчера кто-то отвлёк, и я минут пять просто слушал этот фильм. Видеоряд определённо подкачал. Картинку с Путиным в Кремле и в самолёте кто только не делал, но если ты Стоун, тебе же, как художнику можно всё в этом мире!» — заключил алтайский арт-критик Вадим Климов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о Владимире Путине, разбитый на четыре серии, вышел в эфир на американском кабельном телеканале Showtime с 12−15 июня. В основу ленты легли 12 интервью президента РФ, данные за два года в Кремле, в Сочи и в подмосковной резиденции президента.

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