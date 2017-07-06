Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе

Москва, , 01:02 — REGNUM Одна из красивейших станций московского метрополитена, «Киевская радиальная», — следующая остановка в серии фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма» постоянного автора ИА REGNUM, искусствоведа Николая Иванова.

Открытая в 1953 году и названная по имени Киевского вокзала, станция «Киевская радиальная» стала плодом совместного творчества многих архитекторов и художников.

Эта посвященная Советской Украине станция отличается большим количеством живописи: только на своде в лепном обрамлении можно увидеть 24 фрески, на которых изображены различные сферы деятельности человека — музыка, студенческая учеба, народные промыслы, танцы, животноводство, строительство, металлургия, общение с детьми, сбор урожая… Яркие, сочные краски и живые образы создавал творческий коллектив художников, в числе которых были знаменитый монументалист Вартан Аракелов, супруги Виктор и Татьяна Коноваловы, известный живописец и портретист Игорь Радоман, лауреат Сталинской премии Григорий Опрышко и другие.

Над станцией работала команда архитекторов в составе внимательнейших к деталям соавторов — Литвинова, не мыслящего деталь отдельно от всего проекта; Михаил Марковского, автора еще шести станций московского метрополитена; и Льва Лилье, который считал, что главное в жизни — делать добро и помогать человеку воплощать его мечты. Видимо, эта мысль о человеке, воплотившем свои мечты, нашла свое вдохновляющее отражение в образах «Киевской радиальной».

Обязательно посмотрите фотогалерею к статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Киевская Радиальная»

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