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День России: барнаульцам показали как самолёты плетут косичку

Культура

Авиашоу горожанам показали члены пилотажной группы «Открытое небо»

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День России. Авиашоу в Барнауле
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Авиашоу в Барнауле

Барнаул, 12 июня 2017, 15:37 — REGNUM  Фигуры высшего пилотажа на самолетах Як-52 показали барнаульцам в День России члены пилотажной группы «Открытое небо» Денис Колбин и Сергей Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM. Авиашоу стало ключевой частью программы «Мы вместе», организаторами которой стали ГТРК «Алтай», оркестр «Сибирь» и партия «Единая Россия».

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День России. Авиашоу в Барнауле. Зрители
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Авиашоу в Барнауле. Зрители

«Барнаульцы летают точно также, как ездят по дорогам», такое мнение, по словам ведущего, сложилось в новосибирцев о мастерстве барнаульских летчиков. Помимо «петли Нестерова», они продемонстрировали «этажерку» (прием высшего пилотажа, во время которого самолеты могут осуществлять дозаправку в воздухе) а также — петли.

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День России. Авиашоу в Барнауле
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Авиашоу в Барнауле

«Смотрите, пилот плетет косичку вокруг следа от самолета другого пилота. Какая при этом четкость линий плавность движений наблюдается, представляете какая должна быть концентрация?», — отметил представитель «Открытого неба».

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День России. Авиашоу в Барнауле. Расхождение
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Авиашоу в Барнауле. Расхождение

Как уже сообщало ИА REGNUM, концерт на речном вокзале Барнаула привходит вместе с оркестром «Сибирь». На сцене выступают молодёжный ансамбль «Алтай», Лев Шапиро и его команда, вокальная группа педагогического университета, а также финалисты телепроекта «Поверь в себя».

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