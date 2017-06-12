Понедельник, 12 Июня 2017 года
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В Змеиногорске открыли памятник пограничникам

Культура

А барнаульцам показали авиашоу

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День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске

Барнаул, 12 июня 2017, 15:20 — REGNUM  В Змеиногорске День России отметили велопробегом и торжественным открытием памятника «Доблестным пограничникам России за заслуги в защите и охране государственной границы». Об этом сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края.

Только что в городском парке началась концертная программа «Россия — это мы», а позднее горожанам покажут развлекательную программу «Россия, вперед!».

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День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Памятник пограничникам в Змеиногорске

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае День России отмечают повсеместно: в домах культуры и в сельских клубах, библиотеках, оздоровительных и пришкольных лагерях, на спортивных и концертных площадках. Этому празднику посвящены сегодня выставки и концерты, различные спортивные соревнования.

Одним из значимых мероприятий 12 июня стал всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Он объединил более 600 участников из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читы, Красноярска, Перми, Владивостока, Москвы и Казахстана.

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День России. Авиашоу в Барнауле
Иллюстрация: Вести-Алтай
День России. Авиашоу в Барнауле

Барнаульцам сейчас показывают программу «Мы вместе». Только что горожане увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении пилотажной группы «Открытое небо».

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае День России отмечают авиашоу и массовыми гуляньями

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