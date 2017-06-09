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СГК покажет барнаульцам, как рождаются тепло и электроэнергия

Культура

Мероприятия проводятся в рамках Дня открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3

ТЭЦ СГК в Барнауле
© Светлана Шаповалова
ТЭЦ СГК в Барнауле

Барнаул, 9 июня 2017, 08:22 — REGNUM  Энергетики СГК готовы показать барнаульцам, как рождаются рождаются тепло и электроэнергия на ТЭЦ-3. День открытых дверей на одной из самых современных и мощных станций Алтайского края состоится 17 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Чтобы акция получилась интересной и зрелищной, в рамках запланированного мероприятия состоится первый городской арт-фестиваль «Потепление».

"Для обеспечения безопасности на объекте, снабжающем 49% горожан теплом и горячей водой, каждый посетитель будет регистрироваться в специальном журнале и проходить краткий инструктаж по технике безопасности. Только после этого сотрудники станции покажут гостям основные производственные цеха», — пояснили энергетики.

Праздничное настроение горожанам создадут фестиваль детских творческих коллективов Барнаула, конкурс граффити и конкурс гимнов света и тепла среди популярных музыкальных групп Барнаула. Эти мероприятия будут проходить на площадке перед ТЭЦ-3. Известно, что для любителей фотографироваться будут созданы уникальные фотозоны. Для детей и подростков предусмотрены развлечения: мастер-классы по танцам и рисованию, аквагрим, шоу гигантских светящихся роботов-криоменов. Также организаторы пообещали гостям праздника массу других интересных сюрпризов.

Гвоздем программы станет концерт группы Градусы и праздничный салют. Посетить ТЭЦ-3 можно будет 17 июня с 17.00 до 21.00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , СГК в Алтайском крае уже давно зарекомендовала себя как социально ответственная компания. При поддержке энергетиков проведено много различных общественно значимых мероприятий, в том числе — по поддержке одаренных школьников. В частности, 1 июня в Рубцовске был официально зарегистрирован новый рекорд России — более 200 маленьких художников создали самый массовый рисунок мелом на асфальте.

Читайте ранее в этом сюжете: Одаренные рубцовские дети при поддержке СГК получили свою «Минуту Славы»

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Тепловая энергетика
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