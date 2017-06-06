Одаренные рубцовские дети при поддержке СГК получили свою «Минуту Славы»

Рубцовск, Алтайский край, , 10:50 — REGNUM Детское шоу в духе «Минуты Славы» помогли провести сотрудники Сибирской генерирующей компании (СГК) в сотрудничестве с властями Рубцовска. Как сообщили сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала компании, мероприятие по случаю Дня защиты детей получилось ярким и волнительным. Его победители получили многочисленные призы и подарки.

На главной сценической площадке праздника выступили 10 юных талантов, причем, сразу трое из которых представили номера по гимнастике.

«В этом нет ничего удивительного, ведь в Рубцовске работает одна из самых сильных школ России по этому виду спорта, ее воспитанники — призеры и победители не только краевых, но и российских и даже международных соревнований. Номер Ани Изотовой «Мамино сокровище» был на стыке хореографии и гимнастики. Девочка эмоционально и артистично его исполнила. Артистка, надев мамины туфли, на несколько размеров больше, чем ее нога, делала в них акробатические трюки», — отметили в СГК.

А когда на сцену вышли Андрей Траутвейн и Саша Шатилов и виртуозно сыграли на баяне известную многим рубцовчанам мелодию, горожане с удовольствием подпевали. Ребята за свой номер получили приз зрительских симпатий и подарки от организаторов — модные самокаты с наборами защиты.

Самая юная участница — Полина Гукк — исполнила красивую лирическую композицию в сопровождении хореографического коллектива по бальным танцам. Катя Пучкова зарядила зрителей хорошим настроением и позитивом, спев хит Жанны Агузаровой «Желтые ботинки». Романтики и французского шарма добавила мероприятию Алина Пастухова. Она спела песню Эдит Пиаф. Номер в стиле современной хореографии представила Ангелина Орликова — самая взрослая участница финала конкурса «Минута славы», ей — 15 лет. Победители конкурса получили денежные сертификаты на развитие творчества.

На жюри самое больше впечатление произвело выступление Лизы Звягиной, которая спела песню на испанском языке, при этом в такт мелодии она выстукивала ритм стаканом, ударяя его по поверхности столика.

«Оригинальность и техническая сложность номера, высокое мастерство юной исполнительницы покорили сердца представителей строгой судейской комиссии, в ее состав вошли Олег Семеньков — главный инженер Рубцовских тепловых сетей Барнаульской тепломагистральной компании СГК, Марина Зорина — начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска, Станислав Кононенко — сооснователь, главный редактор Книги Рекордов России и Александр Волокитин — участник телепроекта «Битва хоров», автор и исполнитель собственных песен», — отмечают энергетики.

Главный приз (денежный сертификат) от Сибирской генерирующей компании получила Лиза Звягина. По словам мамы девочки, его семья решила потратить на поездку в Сочи, где состоится конкурс юных талантов. Второе место разделили гимнастки Злата Шуляк и Аня Изотова. Третьей стала Катя Пучкова — поклонница творчества Жанны Агузаровой.

«Одни из самых талантливых и одаренных ребят нашего города приняли сегодня участие в финале народного шоу «Детская минута славы», в Рубцовске такое мероприятие проводится впервые, и оно, несомненно, привлекло внимание горожан. Добавлю, что для Сибирской генерирующей компании важным принципом работы является активное участие в жизни городов и поселков, где расположены ее предприятия», — резюмировал Олег Семеньков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК в Алтайском крае уже давно зарекомендовала себя как социально ответственная компания. Помимо сложного и долгосрочного инвестиционного проекта, который энергетики реализуют в Рубцовске, при поддержке СГК осуществлен ряд мероприятий по поддержке одаренных школьников. В частности, 1 июня в Рубцовске был официально зарегистрирован новый рекорд России — более 200 маленьких художников создали самый массовый рисунок мелом на асфальте.

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