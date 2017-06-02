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СГК помогла детям Рубцовска установить новый рекорд России

Культура

В уникальном для города событии приняли участие более 200 юных художников

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«Книга Рекордов России» зафиксировала новый рекорд в Рубцовске
Иллюстрация: СГК
«Книга Рекордов России» зафиксировала новый рекорд в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 2 июня 2017, 13:17 — REGNUM  В Рубцовске официально зарегистрирован новый рекорд России — более 200 маленьких художников создали самый массовый рисунок мелом на асфальте. Мероприятие, состоявшееся при поддержке «Сибирской генерирующей компании», было проведено накануне и было посвящено Международному дню защиты детей. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 июня в пресс-службе компании.

На создание рисунка в виде российского триколора общей площадью 207 кв. метров 207 юных рубцовчан в возрасте от 5 до 16 лет потратили около часа. За происходящим пристально следил специально приглашенный гость из Москвы — сооснователь, главный редактор «Книги Рекордов России», кандидат философских наук, Станислав Кононенко.

По его словам, главными условиями фиксации рекорда были три пункта: количество участников — более 200 человек, площадь рисунка не менее 200 кв. м и его единовременное 100% заполнение.

«Я с уверенностью заявляю, что сегодня, в Международный День защиты детей, Рубцовск официально стал рекордсменом России, выполнив все эти условия», — отметил Станислав Кононенко.

Сертификат, подтверждающий факт «Книги Рекордов России» получил главный инженер обособленного структурного предприятия «Барнаульской тепломагистральной компании» Рубцовские тепловые сети (входит в состав СГК) Олег Семеньков.

«Участие в социальных акциях и мероприятиях, проводимых в городах присутствия, для нашей компании столь же значимо, как и производственная деятельность. Установление рекорда России — это поистине историческое событие для нашего города, прекрасная возможность для юных рубцовчан вписать свои имена в историю края и страны. Нам, в свою очередь приятно, что мы смогли помочь в реализации этого проекта и смогли подарить настоящий праздник нашим детям», — отметил энергетик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, апогеем детского праздника стала грандиозная концертная программа с участием творческих коллективов Рубцовска и Барнаула. Также были проведены мастер-классы по танцам и рисованию, ростовые куклы, аквагримм, фотографии. Малыши поучили воздушные шары и другие приятные сюрпризы.

Читайте ранее в этом сюжете: СГК поможет детям Рубцовска установить рекорд России

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