Четверг, 1 Июня 2017 года
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В алтайскую культуру вложат 12 млн рублей

Культура

Львиную долю этих средств регион получил в виде субсидии из федерального бюджета

Алтай
© Светлана Шаполова
Алтай

Барнаул, 1 июня 2017, 11:48 — REGNUM  В Алтайском крае определились с распределением федеральной субсидии на поддержку культуры. Как сообщает сегодня, 1 июня, официальный сайт региона, в соответствии с губернаторским распоряжением, почти 10 млн рублей пойдут на подключение библиотек к интернету и комплектование их фондов, государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Еще около 1 млн рублей на эти цели предусмотрено в краевом бюджете.

В частности, как пояснили в краевом управлении по культуре и архивному делу, около 1,5 млн рублей получит Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова. Деньги пойдут на приобретение специального оборудования для автоматизации работ по библиотечному обслуживанию. Часть средств направят муниципальным образованиям на подключение библиотек к интернету. Помимо этого, свыше 2 млн руб выделяется детским школам искусств Змеиногорского, Павловского, Петропавловского, Романовского районов и Ярового на приобретение нового оборудования.

Неизвестно, подействовала ли прошлогодняя критика активистов алтайского отделения ОНФ, но именно они в лице сопредседателя регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Якова Шойхета, озвучили главе региона Александру Карлину необходимость обеспечения адресности выделения средств муниципалитетам на увеличение фондов оплаты труда работников культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты ОНФ в Алтайском крае рассказали властям о проблемах

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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