Николай Иванов, , 00:10 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская».

До 1956 года — Завод им. Сталина. Названа по находящемуся поблизости заводу ЗИЛ. Открыта 1 января 1943 года.

Архитекторы: А.Н. Душкин.

Конструкция пилонная трехсводчатая мелкого заложения (11 м). Колонны квадратного сечения. Путевые стены до уровня перрона облицованы диабазом, выше — прохоро-баландинским мрамором светлых теплых тонов. Колонны отделаны ороктойским мрамором с прожилками гематита. В основании колонн — черный диабаз. Пол устлан черным диабазом с геометрическим рисунком серого и черного гранита. Ограничительная линия выложена метлахской плиткой. Первоначальные люстры не сохранились. На северном торце была гипсовая фигура Сталина (автор С.Д. Меркуров), демонтированная в 50-х годах. На станции — 8 мозаичных панно на тему «Советский народ в годы Великой Отечественной Войны». Панно изготовлено в блокадном Ленинграде В.А. Фроловым по эскизам В.Ф. Бордиченко, Б.В. Покровского и Ф.К. Лехта. Консультант — Е.Е. Лансере. Панно были выведены из Ленинграда по «Дороге жизни». В.А. Фролов умер в блокадном Ленинграде 3 февраля 1943 года.

Восточная стена:

Монтаж гусениц на танк КВ-1

Литейный цех

Механосборочный цех

Кузнечный цех

Западная стена:

Погрузка бомб в дальний бомбардировщик Ил-4

Жатва

Астраханские рыбаки

Морской бой

На стенах станции — четыре рельефа скульптура И.С. Ефимова из известняка.

Западная стена:

Летчики и конструкторы

Металлурги и инженеры

Восточная стена:

Народы Севера

Народы Кавказа

В промежутках между рельефами были цитаты: Д. Джабаева: «Это все дела, что сталинская мудрость родила…», И.В. Сталина: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства». Ныне цитаты уничтожены. Южный вестибюль — ровесник станции. Аванзал имеет трапециевидную форму, по углам — вентиляционные отдушины, забранные решетками. Эскалаторный зал круглый, стены отделаны кремовым мрамором «газган». Напротив эскалатора — панно из флорентийской мозаики «Парад на Красной площади» работы В.Ф. Бордиченко и Б.В. Покровского (при участии Е.Е. Лансере). Первоначальная роспись купола с портретом Сталина демонтирована в 50-х.

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