Николай Иванов, , 00:10 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Парк культуры Радиальная».

Названа по ЦПКиО им. Горького. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Г. Т. Крутиков, В. С. Попов.

Архитекторы вестибюлей: Н. Я. Колли и С. Г. Андриевский (северный); Г. Т. Крутиков, В. С. Попов (южный 1949 года не сохранился).

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (10,5 м). Потолок поддерживают два ряда колонн, по 23 колонны в каждом. Колонны покрыты желто-коричневым мраморовидным известняком. Заканчиваются они бронзовыми ионическими капителями. Путевые стены облицованы белой глазурованной керамической плиткой. В отделке станции использованы белый и серый мрамор, красная метлахская плитка. Пол — серый гранит (первоначально — асфальт). Оригинальные лампы не сохранились. К вестибюлю со станции ведет мостик. Вестибюль украшен флорентийской мозаикой с изображением М. Горького, по стилю гораздо более поздний, чем станция. Противоположный вестибюль общий со станцией Кольцевой линии.

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