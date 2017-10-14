Николай Иванов, , 00:10 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Сокольнической линии Московского метрополитена «Кропоткинская».

До 8 октября 1957 года — Дворец Советов. Названа по находящейся рядом Кропоткинской (ныне Пречистенка) улице. Открыта 15 мая 1935 года.

Архитекторы: Н. А. Ладовский; реконструкция: Н. А. Алёшина, А. Ф. Стрелков.

Архитекторы вестибюлей: Д.Ф. Фридман, И. И. Ловейко.

Конструкция колонная трехпролетная мелкого заложения (13 м). Колонны и путевые стены облицованы мрамором «коелга». Пол — розовый и серый гранит, уложенный в шахматном порядке (первоначально — асфальт). Длинный коридор выхода ведет к лестницам вестибюля.

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