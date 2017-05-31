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СГК поможет детям Рубцовска установить рекорд России

Культура

Гигантский рисунок мелом будет заснят с высоты птичьего полета

Детство
© СветланаШаповалова
Детство

Рубцовск, Алтайский край, 31 мая 2017, 06:25 — REGNUM  Энергетики Сибирской генерирующей компании задумали провести необычное мероприятие для детей Рубцовска: завтра, 1 июня, на празднике, посвященном Дню защиты детей, запланировано установление рекорда России на самый массовый рисунок мелом на асфальте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Известно, что специально для этого мероприятия в город приедет официальный представитель Книги рекордов России Станислав Кононенко. По оценке организаторов, гигантский рисунок мелом на главной площади города создадут более двухсот юных художников. Все действие будет снято на видео с высоты птичьего полета.

«Еще одной важной частью программы станет финал народного шоу «Детская минута славы», отборочный тур которого прошел в мае этого года. На первом этапе специальное жюри из более чем 20 номеров отобрало 10 лучших, исполнители которых и стали участниками гала-концерта. Отметим, в состав жюри конкурса вошел участник телепроекта «Битва хоров» и «Главная сцена» на федеральном телеканале, ведущий программы «Здесь был Саша» — Александр Волокитин, уроженец города Рубцовска», — отмечают в СГК.

Апогеем праздника станет грандиозная концертная программа с участием творческих коллективов Рубцовска и Барнаула. Также будут проведены мастер-классы по танцам и рисованию, ростовые куклы, аквагримм, фотографии, воздушные шары и другие приятные сюрпризы. Начало — в 15.00 на площади Ленина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК в Алтайском крае уже давно зарекомендовала себя как социально ответственная компания. Помимо сложного и долгосрочного инвестиционного проекта, который энергетики реализуют в Рубцовске, при поддержке СГК осуществлен ряд мероприятий по поддержке одаренных школьников. В частности, при поддержки СГК стартовал третий сезон алтайского детского музыкального телевизионного проекта «Поверь в себя».

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские энергетики СГК помогают алтайской «Фабрике звезд»

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День защиты детей
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