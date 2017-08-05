Николай Иванов, , 00:10 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Семеновская».

До 1961 года — Сталинская. Названа по близлежащей Семеновской площади, ранее была названа по Сталинскому району г. Москвы. Открыта 18 января 1944 года.

Архитектор: С.М. Кравец.

Конструкция трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Четыре ряда колонн квадратного сечения. Колонны облицованы серым мрамором «коелга» со вставками красного мрамора «нижний тагил». Пол выложен красным, черным, серым и белым гранитом. Путевые стены облицованы серым с белыми прожилками мрамором «уфалей», в котором сделаны треугольные вставки зеленого песчаника. На них — чеканные щиты с изображениями советского оружия, перемежающиеся с медальонами с портретами бойцов Красной Армии. Торцевую стену украшает рельеф — Орден Победы на фоне оружия и знамен (автор — С.Л. Рабинович). Имя Сталина удалено с рельефа в 60-х.

Над оформлением станции работали скульпторы В. И. Мухина, Н. К. Вентцель и художник В. П. Ахметьев. На потолке центрального зала — лепнина с изображением советской техники. Станцию украшают торшеры из зеленого мрамора. Вестибюль отделан белым и красным мрамором. Рельеф с изображением Сталина в центральной части потолка сбит в 1960 году.

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