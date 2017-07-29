Николай Иванов, , 00:10 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Электрозаводская».

Названа по Московскому заводу им. Куйбышева. Открыта 18 января 1944 года.

Архитекторы: В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, И. Е. Рожин, при участии П. Г. Капланского и Л. А. Шагуриной.

Архитекторы вестибюлей: В. Г. Гельфрейх, И. Е. Рожин, А. Е. Аркин.

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (31,5 м). Пилоны облицованы светлым прохоро-баландинским мрамором и декорированы архитектурными деталями. Пол первоначально был выложен серыми и черными плитами и окаймлен розово-желтым мрамором «Биюк-Янкой». Ныне покрытие пола — светло-серый янцевский гранит и лабрадорит. Путевые стены облицованы красным мрамором «салиэти».

На станции — 12 рельефов из прохоро-баландинского мрамора (автор — Г.И. Мотовилов). На тему труда советских людей. В сферических кессонах потолка — 318 светильников. В торцевой стене — рельеф, портрет Сталина в окружении знамен (профиль сбит в 60-х годах).

Вестибюль представляет собой купольный зал. Стены облицованы красным мрамором «салиети». В парусах под куполом — медальоны с портретами ученых, основоположников электротехники: М.В. Ломоносова, П.Н. Яблочкова, А.С. Попова, М. Фарадея, Б. Франклина, У. Гильберта.

Смотрите галерею к статье