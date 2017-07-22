Николай Иванов, , 00:11 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Бауманская».

Названа в честь революционера Н.Э. Баумана. Открыта 18 января 1944 года.

Архитекторы: Б.М. Иофан.

Архитекторы вестибюлей: Б.М. Иофан, Ю.П. Зенкевич, В.В. Пелевин.

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (32,5 м). Пилоны облицованы белым мрамором «газган». Со стороны центрального зала на них вставки красного шокшинского кварцита. Внутри вставок — скульптуры работы В.А. Андреева. Скульптуры изображают воинов Красной Армии и тружеников тыла. Пол выложен серым, красным и черным гранитом. Путевые стены облицованы серым и черным мрамором. На флорентийской мозаике в торце станции до 1963 года были профили Ленина и Сталина. Потолок станции кессонный. В купольном потолке эскалаторного зала на выходе из кассового зала — бюст Н.Э. Баумана (скульптор А.П. Шлыков). На арке эскалаторного спуска — майоликовое панно работы И.М. Рабиновича «Слава Советской Армии», над ним — цитата Сталина. Имя Сталина сбито в 50-х годах. На полу вестибюля — оригинальная мозаика, напоминающая зодиакальный круг. Вместо 12-ти знаков зодиака — 12 фрагментов с изображениями снарядов и инструментов.

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