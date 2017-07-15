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Подземный дворец коммунизма: Станция «Курская Радиальная»

Культура

Московский метрополитен. Погружение №26. Станция «Курская Радиальная»

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Подземный дворец коммунизма: Станция «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Курская Радиальная»

Николай Иванов, 15 июля 2017, 00:10 — REGNUM  

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

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Станция метро «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Курская Радиальная»

Станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена «Курская Радиальная».

Названа по находящемуся рядом Курскому вокзалу. Открыта 13 марта 1938 года.

Архитекторы: Л.М. Поляков.

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Бра. Станция метро «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Бра. Станция метро «Курская Радиальная»
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Пол в центральном зале выложен серым и черным гранитом в шахматном порядке. Станция метро «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Пол в центральном зале выложен серым и черным гранитом в шахматном порядке. Станция метро «Курская Радиальная»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (30,7 м). Пилоны отделаны серым мрамором «уфалей». Потолок кессонный. Переход в центре зала обрамлен решеткой, украшенной декоративными позолоченными вставками с изображением колосьев. Залы освещают бра и люстры тарелки. Пол в центральном зале выложен серым и черным гранитом в шахматном порядке в боковых залах — тем же гранитом с геометрическими вставками красного гранита и черного диабаза. Путевые стены покрыты черной керамической плиткой, снизу черным мрамором.

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Пилоны отделаны серым мрамором «уфалей». Станция метро «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Пилоны отделаны серым мрамором «уфалей». Станция метро «Курская Радиальная»
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Резные розетки. Станция метро «Курская Радиальная»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Резные розетки. Станция метро «Курская Радиальная»

Вестибюль общий со станцией Курская Кольцевая. Круглый зал со столпом отделяется от кассового четырьмя пилонами, расположенными длинной осью. Кассовый зал — прямоугольное помещение, плоский потолок которого поддерживают кроме пилонов, цилиндрические колонны.

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Московский метрополитен: классические образцы