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Барнаулец откопал в лесу Сталина

Культура

Предполагают, что бетонный вождь пролежал в земле больше полувека, с тех пор, как в СССР начали развенчивать культ личности «отца народов»

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Иосиф Сталин в Барнауле. 22 января 1928 года
Иллюстрация: Вести-Алтай
Иосиф Сталин в Барнауле. 22 января 1928 года

Барнаул, 15 мая 2017, 09:08 — REGNUM  Барнаулец Андрей Кузнецов намерен реконструировать памятник Сталину, найденный им в лесном массиве нагорной части города. Как сообщают «Вести-Алтай», необычная находка попалась Андрею поздней осенью 2016 года: торчащие из земли куски бетона странной формы он увидел в лесу, а откопал только несколько дней назад.

«Я определил, что это галифе, френч… Уже тогда у меня такая мысль: Сталин! Обнаружилось лицо, усы… да, Сталин! Возбуждению моему не было предела!», — делится впечатлениями Андрей Кузнецов. Он предполагает: памятник пролежал в земле больше полувека.

Где именно в городе был установлен найденный Сталин — пока неизвестно. Сегодня на улицах Барнаула нет ничего, что напомнило бы о человеке по имени Иосиф Джугашвили. А в середине прошлого века один из памятников вождю стоял у ДК «Трансмаш»: Сталин был частью композиции с Лениным, и горожане любили делать здесь фото на память. Еще один памятник стоял у кинотеатра Родина — гранитный Сталин в солдатской шинели. Также вождь имелся у санатория «Барнаульский».

"Это наша память, это наша история! Какая бы она ни была, ее надо принять. И не зря этот памятник я нашел, потому что так и должно быть!», — отмечает Андрей Кузнецов. В музее «Мир времени» обещали помочь с реставрацией памятника.

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Памятник И. В. Сталину на площади Сталина в Барнауле. Установлен в 1937 году. Разрушен в 1956 году
Памятник И. В. Сталину на площади Сталина в Барнауле. Установлен в 1937 году. Разрушен в 1956 году

Как известно, отец народов Иосиф Сталин приезжал в Барнаул 22 января 1928 года чтобы решить «хлебный вопрос»: закрома родины в тот год пустовали, крестьяне отказывались сдавать зерно, нужны были жесткие меры.

«Уже на следующий день после отъезда генсека — в номере «Красного Алтая» за 24 января — появились 2 материала, посвященных раскулачиванию. В номере за 28 число их уже 11. «Спекулянтов под суд», «Вредители хлеба», «Дурную траву с поля — вон», — такими броскими заголовками «Красный Алтай» пестрил весь 1928 год. Зерна в тот год на Алтае сдали сотни тысяч пудов. И репрессировали 80 тысяч человек — результат двух дней визита высокого гостя», — отмечают «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна история с памятником произошла в Барнауле в конце 2016 года. Только после вмешательства прокуратуры жительнице Барнаула удалось добиться восстановления памятника Герою Советского Союза Владимиру Смирнову, расположенного на территории станкостроительного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнаульский завод не уберег бюст Героя Советского Союза Владимира Смирнова

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