Форум русистов «Виноградовские чтения» состоялся в Ташкенте

Ташкент, , 18:56 — REGNUM В Ташкенте 4 мая состоялась ежегодная Международная научно-практическая конференция — XIII «Виноградовские чтения», сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Узбекистане.

«Конференция носит имя великого русского ученого, литературоведа и лингвиста, академика Виктора Владимировича Виноградова, на трудах которого выросло несколько поколений филологов-русистов, в том числе целая плеяда ученых из Узбекистана», — сказал, приветствуя участников форума, посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

По словам дипломата, научные идеи Виноградова остаются востребованными и по сей день и определяют методологические подходы основных направлений русского языкознания.

«Хотел бы особенно подчеркнуть, что этот международный научный форум является уникальной дискуссионной площадкой для ученых-русистов в Центральной Азии. Отрадно, что география участников конференции постоянно расширяется, к филологам из столицы и областей Узбекистана каждый год присоединяются их коллеги из разных регионов России», — отметил Тюрденев.

Ежегодное проведение в Ташкенте такой масштабной международной научно-практической конференции, как «Виноградовские чтения», является наглядным свидетельством растущего интереса жителей Узбекистана к русскому языку, добавил дипломат.

В свою очередь, глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика подчеркнул, что «здесь собрались те, кто продвигает, распространяет русский язык, те, благодаря кому русский язык в Узбекистане не утрачивает своего значения».

«Это очень большая работа, однако, она требует активизации, особенно в свете современных реалий. Усиливается миграция трудовых ресурсов, все больше осуществляется совместных научных проектов, на новый уровень выходят экономические отношения, культурно-гуманитарные связи и особенно — взаимодействие в сфере образования», — указал Шулика.

Впервые в рамках «Виноградовских чтений» был организован телемост. Благодаря этому со своими докладами перед аудиторией выступили доктор филологических наук, профессор кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета Александр Марков и доцент кафедры русской и зарубежной литературы Владимирского государственного университета Гульчира Гарипова.

«Подводя итоги форума, участники единогласно сошлись во мнении, что сейчас в Узбекистане складываются очень позитивные тенденции для того, чтобы русский язык упрочил свои позиции в республике, вернув себе ключевую роль как языка межнационального общения, ведь связи с Россией неразрывны и нерушимы», — отметили в РЦНК.

Организаторами мероприятия выступили представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан и Ташкентское объединение преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ), при содействии Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Узбекистане в настоящее время проживает около миллиона этнических русских.