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В Госдуме организаторам «Евровидения» рассказали, кого наказывать

Культура

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» могут наказать Россию и Украину

Символика Евровидения-2017
Иллюстрация: Eurovision.tv
Символика Евровидения-2017

Москва, 4 мая 2017, 16:59 — REGNUM  Обвинения организаторов «Евровидения» в адрес России звучат нелепо и неприлично. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Обвинения организаторов в адрес нашей страны звучат нелепо и неприлично. Российской участнице, выполнившей все предусмотренные конкурсом процедуры, Украина, в полном противоречии с правилам международного конкурса, отказала во въезде, объявив нашу хрупкую, но сильную духом Юлю Самойлову, угрозой своей национальной безопасности. Такого безобразия на конкурсе раньше не было», — сказал парламентарий.

РФ уважает себя, участницу и зрителей, поэтому в тех неприемлемых дискриминационных условиях, которые были предъявлены, было принято единственно возможное решение — отказаться от участия в «Евровидении».

"Понятно, что для организаторов конкурса потеря многомиллионной российской аудитории — это большие убытки, но вина за это точно не на России», — говорит Железняк.

После инцидента «Евровидение» уже не будет выглядеть открытым, честным и объективным состязанием, утверждает он.

«Этим организаторы конкурса обязаны своим безвольным потворствованием безответственным и мстительным действиям Киева, который своим хамским пренебрежением к организаторам и участникам конкурса фактически поставил под угрозу само проведение международного состязания и обрушил его итак небесспорную репутацию. Поэтому претензии «Евровидения» могут быть только к украинским властям, хотя едва ли они их услышат и захотят понять», — заключил Железняк.

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» могут наказать Россию и Украину, которые оказались в центре скандала после недопуска российской исполнительницы Юлии Самойловой в Киев.

«С точки зрения украинского права ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза (EBU), это нарушение», — заявил в интервью каналу ZDF глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

Он также утверждает, что наказана должна быть и Россия, так как представители РФ не принимали участие в обязательных конкурсных мероприятиях в этом году.

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