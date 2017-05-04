Обвинявший DreamWorks в плагиате художник сядет в тюрьму на два года

Лос-Анджелес, США, , 15:13 — REGNUM Аниматор Джейми Гордон обвинивший студию DreamWorks Animation в плагиате осужден на два года тюрьмы за ложный иск, он также должен будет выплатить компании $ 3 млн, сообщил The Guardian.

Джейми Гордон подал иск о нарушении авторских прав в 2011 году, он утверждал, что DreamWorks Animation украла у него идею истории и персонажа фильма, выпущенного в 2008 году.

По версии обвинения, когда Гордон увидел трейлер «Кунг-фу Панда», он задним числом создал рисунки и историю. Ранее он создавал анимационные работы о пандах, однако, они имели мало общего с мульфильмом DreamWorks, но увидев данный трейлер, он внес правки в рисунки и изменил название своей истории на «Kung Fu Panda Power».

Гордон потребовал от компании выплатить ему $ 12 млн, DreamWorks отказалась, после чего вынуждена была потратить около $ 3 млн на судебный процесс и оплату юридических услуг.

Позже в компании обнаружили, что Джейми Гордон позаимствовал некоторые элементы рисунков из книжки-раскраски, где были изображены персонажи мультфильма «Король Лев» производства Disney. По версии обвинения Гордон удалил улики из компьютера и лгал под присягой. Его признали виновным в мошенничестве и лжесвидетельстве.

Напомним, в марте 2017 года сценарист Гэри Голдмен («Вспомнить всё») подал в суд на Disney, обвинив компанию в том, что та украла его идею и реализовала её в мультфильме «Зверополис». Голдмен считает, что компания позаимствовала не только саму идею, но и некоторые диалоги.