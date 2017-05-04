В Красноярске открыли скульптурную композицию «Журавли моей памяти»

Красноярск, , 15:04 — REGNUM Под песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в сквере Победителей открылся ещё один символ памяти о сибиряках-красноярцах, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Участниками праздника стали ветераны, труженики тыла, дети войны, школьники, студенты, молодые семьи… Несколько поколений красноярцев, своим примером подтверждающие — только память способна побеждать время.

«Воплотилась в жизнь многолетняя мечта ветеранов. Мемориал — наше детище, мы очень хотели, чтобы в этом небольшом уютном сквере появились именно журавли. Ведь этот символ объединяет совершенно всех: и солдат, и тружеников тыла, и детей войны. Журавли несут с собой мир, и пусть он всегда будет в нашей стране», — говорит Ирина Петровна Иванова, председатель Совета ветеранов Центрального района города, по инициативе которого был создан монумент.

Его открытие — по-настоящему знаковое событие не только для всех красноярских ветеранов, но и для сотен неравнодушных горожан, которые помогали воплотить этот проект в жизнь. А это — порядка тысячи красноярцев, более 50 предприятий и организаций города.

Педагог-организатор Красноярского педагогического колледжа № 1 имени М. Горького Елена Невоструева за создание места преклонения перед героями-победителями болела всей душой и собрала вокруг себя целую команду единомышленников: «Семь лет назад мы со студентами участвовали в посадке деревьев на этой аллее, когда только открывался сквер. Узнав об акции по сбору средств на создание монумента, мы организовали флэшмоб: приглашали молодых горожан изготавливать бумажных журавликов, рассказывали об истории сквера и предлагали помочь в создании монумента. На мой взгляд, он получился очень красивый: летящий, воздушный и каждый раз, приходя сюда, или проезжая мимо, я буду мысленно говорить: «Спасибо, герои».

Монумент «Журавли моей памяти» по праву стал эмоциональным акцентом сквера Победителей — места, с которого начиналась история нашего города и откуда на фронт в годы Великой Отечественной войны уходили первые ополченцы. Отметим, что монумент выполнен из металла, его высота составляет порядка 8,5 м. Автор композиции — красноярский художник Дмитрий Шавлыгин.После торжественного открытия монумента учащимся гимназии № 16 был передан символический макет памятника, тем самым ребята взяли на себя ответственность за поддержание порядка на территории сквера Победителей.

Обращаясь к участникам праздника, Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «В эти майские дни мы ощущаем особую силу общественного единства. Нас объединяет священная память о героях, объединяет великая благодарность вам, дорогие ветераны, преклонение перед вашим поколением победителей. Сплочённость нашего народа — величайшее наследие Победы. Сохранить и укрепить его — наш святой долг. Создание монумента «Журавли моей памяти» — пример сплочённости красноярцев в стремлении сохранить память о беспримерном подвиге своих земляков. Убеждён, этот по-настоящему народный проект станет важным символом памяти о героях войны и тыла, местом объединения поколений красноярцев».