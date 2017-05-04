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Названы самые богатые музыканты Британии 2017 года

Культура

Самой состоятельной поп-звездой в возрасте до 30 лет названа певица Адель

Лондон, 4 мая 2017, 14:45 — REGNUM  Опубликован рейтинг самых богатых британских музыкантов 2017 года, список опубликовало английское издание The Sunday Times.

Место лидера уже не первый раз досталось Полу Маккартни и его жене Нэнси Шевелл, в 2017 году их состояние оценивается в более чем 1 млрд долларов.

Второе место рейтинга занимает композитор Эндрю Ллойд Уэббер, ему принадлежит около $ 953 млн. Топ-3 замыкает группа U2, их капитал — около $ 706 млн. На четвертом месте Элтон Джон ($ 373 млн), на пятом — Мик Джаггер ($ 322 млн).

В ТОП-10 также попали Кейт Ричардс ($ 302 млн), Оливия и Дхани харрисон ($ 270 млн), Майкл Флэтли ($ 257 млн), Ринго Старр ($ 257 млн) и Стинг ($ 238 млн).

Самым богатым музыкантом возрасте до 30 лет названа певица Адель, она поделила 19 строчку рейтинга с бывшим гитаристом Queen Брайаном Мэем, состояние каждого из них оценивается в $ 161 млн.

Пол Маккартни регулярно попадает в верхние строчки подобных рейтингов, в 2015 году его состояние оценивалось в $ 1,1 млрд. Но доход его семьи состоит не только из поступлений от концертов и продажи альбомов, его жене Нэнси Шевелл принадлежит доля в автомобильном бизнесе её родителей, она оценивается примерно в $ 225 млн.

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