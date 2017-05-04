Романы Брэндона Сандерсона представят в виртуальной реальности

Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Китайская компания DMG создала 15-минутный ролик виртуальной реальности в основу которого легла книга Брэндона Сандерсона из цикла «The Stormlight Archive», сообщает Variety.

DMG хочет использовать виртуальную технологию для того, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам, что вселенная Брэндона Сандерсона имеет масштаб, сравнимый с масштабами миров Джона Толкиена или Джорджа Мартина.

Обычно подобные переговоры со студиями проходят в следующем формате — сценарист рассказывает о своем видении будущего фильма, описывая самые впечатляющие моменты.

Зачастую, в этом процессе используются не только слова, но и различные визуальные презентации, наброски, раскадровки или концепт-арт. Некоторые продюсеры даже используют видеомиксы, составленные из нарезок различных фильмов, чтобы дать инвесторам понять, на что пойдут их деньги.

Но компания DMG решила пойти дальше и остановила свой выбор на создании VR-ролика. Как пишет Variety, для того, чтобы создать это 15-минутное видео DMG потратила «семизначную цифру». Компания готова вложить в производство трех фильмов по его книгам до $ 270 млн. Сам писатель был очень впечатлен, когда увидел первый вариант VR-ролика.

Брэндон Сандерсон пишет книги в жанре фэнтези, он родился в городе Линкольн, штата Небраска в 1975 году. Свой первый роман «Элантрис» он выпустил в мае 2005 года.