Discovery снимает фильм про перевал Дятлова и челябинский метеорит

Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Съемочная группа Discovery приехала на Урал с целью снять фильм о загадочных событиях, произошедших на перевале Дятлова и челябинском метеорите, подробности сообщает «Российская газета».

Издание пишет, что группа Discovery приезжала к руководителю фонда памяти группы Дятлова Юрию Кунцевичу и расспрашивала его о событиях 58-летней давности.

По мнению Кунцевича, ничего стоящего из этого фильма не выйдет, так как руководитель группы приехал к нему с уже готовым сценарием и по ходу разговора выяснилось, что он мало что знает о подробностях трагедии.

Съемочный процесс длился всего один день, на сам перевал режиссер ехать не собирался, ограничился штаб-квартирой фонда и кладбищем, где захоронена большая часть участников группы.

Затем группа иностранцев направилась в Челябинскую область, сообщив, что там они намерены снять видео про челябинский метеорит, упавший в 2013 году.

Напомним, ранее фантастический фильм о загадочной гибели туристов на Перевале Дятлова в 1959 году снял режиссер Ренни Харлин. Картина вышла на экраны в марте 2013 года, она подверглась яростной критике тех, кто знаком с подробностями трагедии.