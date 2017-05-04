Единственный Русский культурный центр на Западной Украине закрыли во Львове

Львов, Украина, , 12:45 — REGNUM Собственного помещения лишили Русское культурное общество им. А. С. Пушкина во Львове 4 мая, сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

Согласно сообщению, из здания культурного центра по адресу г. Львов, ул. Короленко, 1а исполнительной службой управления юстиции Львовской области выселено Русское культурное общество по решению Львовского апелляционного суда от 15 марта 2017 года.

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Напомним, решение о принудительном выселении единственного Русского культурного центра на Западной Украине было принято Львовским хозяйственным судом в декабре 2016 года. Русское культурное общество подало апелляцию, но проиграло дело.

Русское культурное общество им. А. С. Пушкина занимало культурный центр с 1990 года. На свои деньги русские организации восстановили помещение и организовали настоящий культурный центр — с библиотекой с фондом 8 тыс. книг, актовым залом на 160 мест со сценой, выставками, творческими встречами.

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За все время существования «незалежной Украины» культурный центр подвергался нападкам и гонениям со стороны украинских националистов. В мае 2014 года радикалы подожгли помещение, из-за чего у здания сгорела крыша.

Теперь украинские власти цинично заявляют, что в освободившемся помещении будет устроен «Музей революции достоинства и войны с Россией». Впрочем, члены русской общины выражают сомнение в том, что новая власть сможет обеспечить какую-то деятельность — здание культурного центра вполне пригодно для использования в коммерческих целях.

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