Четверг, 4 Мая 2017 года
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Mercedes-Benz выпустит для Японии серию машин к юбилею «Звездных войн»

Культура

Стоимость автомобилей составит около $ 45 тыс

Mercedes-Benz CLA 180 STAR WARS Edition
Иллюстрация: Mercedes-Benz’s Japanese
Mercedes-Benz CLA 180 STAR WARS Edition

Токио, 4 мая 2017, 11:55 — REGNUM  Mercedes-Benz в честь юбилея «Звездных войн» решила выпустить для Японии ограниченную версию CLA 180, посвященной данной вселенной, сообщает портал motor1.

Выпущено будет всего 120 автомобилей в черном и белом цветах, белый — для сторонников светлой стороны силы, черный — для тех, кто стоит на темной стороне.

Сообщается, что стоимость автомобилей составит около $ 45 тыс. (около 2,57 млн рублей). На них будут установлены двигатели объемом 1,6 л и мощностью 122 л.с.

Основное отличие машин от стандартных экземпляров будет в наличии различных элементов внутри салона, отсылающих к вселенной «Звездных войн».

Например, на ковриках автомобиля будет вышит логотип Star Wars, а установленный в салоне динамик будет издавать те же звуки, которые издает R2-D2.

Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что 4 мая в Японии на продажу будет выставлен золотой шлем Дарта Вейдера стоимостью $ 1,4 млн. Данный шлем изготовлен к 40-летнему юбилею «Звездных войн». Кроме этого шлема ювелир Гинза Танака планировала также выпустить золотые монеты стоимостью от $1,2 тыс. до $11 тыс.

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