Группе Rise Against запретили снимать клип в поле с бюстами президентов США

Ричмонд, США, , 11:18 — REGNUM Группе Rise Against запретили снимать свой клип на песню The Violence на поле в штате Вирджиния, где размещены 43 гигантских бетонных бюста бывших президентов США, сообщает портал NME.

Группа обратилась с соответствующим заявлением в организацию, которая отвечает за происходящее на данном объекте. Музыканты написали на своей странице в Facebook, что сначала они получили разрешение.

Однако, затем им запретили производить съемки в данном месте, поскольку руководство ответственной организации посчитало, что песня группы является «антиправительственной».

Участники Rise Against пояснили, что выбрали это место по той причине, что в их песне задается вопрос о том, является ли насилие неотъемлемой частью человеческого бытия или от него можно отказаться. С их точки зрения, бюсты президентов символизируют оба ответа на данный вопрос.

43 бетонных скульптуры — это остатки «Парка президентов», бывшего музея скульптуры под открытым небом, расположенного в городе Уильямсберг, штат Вирджиния.

Название группы Rise Against переводится как «Восстать против», она была основана в 1999 году в Чикаго. Официальный сайт группы сообщает о том, что участники группы симпатизируют левым политическим взглядам. Все участники группы — вегетарианцы и являются противниками употребления алкоголя, табака и любых наркотиков.