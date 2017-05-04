Опубликован трейлер фантастического фильма «Передельщик» с Дэном Стивенсом

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер фантастического фильма «Передельщик» (Redivider), в котором главную роль исполнит Дэн Стивенс, ролик размещен на Youtube-канале Movieclips Trailers.

Тизер явно дает понять, что это будет фантастический триллер, который будет держать зрителей в постоянном напряжении.

В ролике показаны фантастические летательные аппараты, столбы света исходящие из облаков, падающие оттуда же железнодорожные составы и виды от первого лица, как в компьютерных играх.

Дэн Стивенс будет играть роль пилота, который вынужден спасать свою семью, а заодно и планету, после неудачного окончания эксперимента по получению бесконечного источника энергии.

Режиссером картины является бывший физик Тим Смит, в основу «Передельщика» легла его короткометражная картина «Что в коробке?» (What's in the Box?) который он снял в 2009 году. «Передельщик» является совместным проектом США, Германии и Нидерландов. Премьера картины в США запланирована на 16 июня.

Дэн Стивенс известен по сериалу «Легион», в котором он играл Дэвида Хэллера — шизофреника, обладающего сверхсилами который борется со своим недугом. Также он снимался в фильме Disney «Красавица и Чудовище».