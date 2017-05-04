Грузия будет первым организатором выставки вина в Бордо

Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Начиная с конца июля 2017 года, Грузия в течение трех месяцев будет первым организатором масштабного мероприятия — выставки вина в Бордо, в новом центре цивилизаций вина. Об этом на заседании правительства Грузии 4 мая сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Премьер расценил этот факт как очень значительное достижение и подчеркнул, что Грузии дается возможность познакомить мир с грузинской культурой, вином и потенциалом страны.

По словам Георгия Квирикашвили, Грузия избрана первым организатором выставки как страна, признанная колыбелью вина.

«Это очень важное событие. С конца июля по октябрь в Бордо пройдут различные представления информационного характера, на которых будет представлена максимальная информация о нашей стране, ее древней культуре, грузинском вине, искусстве. Грузию на выставке будет представлять министр сельского хозяйства. Исходя из особой значимости мероприятия, прошу все соответствующие ведомства максимально сотрудничать с Леваном Давиташвили (министр сельского хозяйства), чтобы представить нашу страну лучшим образом», — заявил премьер и еще раз поздравил всех с этим «большим достижением» Грузии.