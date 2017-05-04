Установленный в Киеве логотип «Евровидения» лишился буквы

Киев, , 10:03 — REGNUM Установленная на Броварском проспекте в Киеве надпись «Eurovision» лишилась последней буквы, сообщает украинское интернет-издание «Сегодня».

Ирина Литвинова, автор фотографии с поврежденной надписью, установленной в преддверии 62-го песенного конкурса «Евровидение», написала: «Интересно, сколько букв доживет? И недели не прошло, а буковки уже нет».

Напомним, надпись установлена на Броварском проспекте около Международного выставочного центра у станции метро «Левобережная».

В Киеве идет подготовка к очередному конкурсу, который на этот раз пройдет на Украине — после победы в 61-м конкурсе украинской певицы Джамалы, исполнившей композицию «1944». Российская певица Юлия Самойлова участия в конкурсе не примет: Киев отказал ей во въезде по политическим мотивам.

В конце апреля украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал полицию обеспечить безопасность во время конкурса. «В принципе, мы готовы», — сказал он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что эксцессов во время конкурса не ожидается. «Мы не видим угроз ни в Одессе, мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом населенном пункте Украины», — отметил он.

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