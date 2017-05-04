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Бессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж

Культура

В Екатеринбурге накануне Дня Победы общественные и государственные организации, а также волонтёры организовывают уборку территорий возле памятников, на мемориалах и в местах захоронения ветеранов войны на кладбищах города

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Великая Отечественная война 1941-1945
Иллюстрация: Алексей Банников
Великая Отечественная война 1941-1945

Екатеринбург, 4 мая 2017, 08:54 — REGNUM  Вклад Свердловской области в Победу в Великой Отечественной войне трудно переоценить. Более 700 тысяч жителей Свердловской области воевали на фронтах, а треть из них не вернулись домой.

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Рельеф на Широкореченском мемориале «Победители»
Иллюстрация: Алексей Банников
Рельеф на Широкореченском мемориале «Победители»

Память об их подвиге хранится в наших сердцах, а также увековечена в виде мемориальных комплексов, стел и памятников героям, сражавшимся за свободу и независимость нашей Родины.

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Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу
Иллюстрация: Алексей Банников
Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу

В годы войны в регионе был сформирован знаменитый Уральский гвардейский добровольческий танковый корпус (УДТК), который получил боевое крещение на Курской дуге в 1943 году и закончил свой славный боевой путь в Берлине и Праге. Создание танкового корпуса — также и пример гражданского подвига. Рабочие нескольких уральских заводов, воодушевлённые разгромом фашистов под Сталинградом в начале 1943 года, приняли решение работать в третью смену и сформировать танковое подразделение. Позже оно было укомплектовано из числа добровольцев с уральских предприятий. В честь этого подвига на вокзале в Екатеринбурге установлен памятник рабочему и танкисту.

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Широкореченский мемориал: «Подвиг ваш бессмертен»
Иллюстрация: Алексей Банников
Широкореченский мемориал: «Подвиг ваш бессмертен»

Также в годы войны Свердловская область принимала на лечение тяжелораненых бойцов Красной армии. Умерших в госпиталях солдат хоронили на разных кладбищах. Местом самого крупного захоронения стало Широкореченское кладбище, где был воздвигнут мемориальный комплекс, а позднее зажжён Вечный огонь.

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Мемориал памяти рабочих Верх-Исетского завода, погибшим на фронте, и тем, кто ковал победу в тылу
Иллюстрация: Алексей Банников
Мемориал памяти рабочих Верх-Исетского завода, погибшим на фронте, и тем, кто ковал победу в тылу

Большой мемориальный комплекс, в память о погибших на фронте и тех, кто ковал победу в тылу, установлен на площади Субботников возле Верх-Исетского завода.

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У памятника маршалу Победы всегда цветы
Иллюстрация: Алексей Банников
У памятника маршалу Победы всегда цветы

Есть в Екатеринбурге и памятники военачальникам. Так, перед Суворовским училищем установлен бронзовый памятник Георгию Жукову.

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Памятник преподавателям и студентам УПИ
Иллюстрация: Алексей Банников
Памятник преподавателям и студентам УПИ

Также в Екатеринбурге есть профессиональные военные памятники. В 2015 году возле госпиталя ветеранов был открыт памятник военным медикам, а возле зданий Уральского федерального университета на улице Мира (ранее Уральский политехнический институт) стоит памятник преподавателями и студентам вуза, сражавшимся с захватчиками во время Великой Отечественной войны.

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Гвоздики на стене Памяти
Иллюстрация: Алексей Банников
Гвоздики на стене Памяти

Сейчас, накануне годовщины празднования Победы, общественные и государственные организации, а также волонтёры организовывают уборку территорий возле памятников, на мемориалах и в местах захоронения ветеранов войны на кладбищах города.

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Читайте ранее в этом сюжете: Пост №1 из СССР: продолжение традиций в Екатеринбурге

regnum author Алексей Банников
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