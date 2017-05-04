Дочь Майкла Джексона получила первую роль в кино

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Дочь Майкла Джексона Пэрис получила свою первую роль в кино, она будет сниматься в комедийном фильме Нэша Эдгертона, сообщает портал Deadline.

Все, что пока известно о роли Пэрис Джексон, так это то, что она будет изображать некую Нелли — 20-летнего подростка.

Фильм будет мрачной комедией о скромном бизнесмене (Дэвид Ойелоуо), который пересечет линию, отделяющую обычного гражданина от преступника. Его ждет «развлекательная прогулка», которая пройдет через границу с Мексикой, страной где всё не такое, каким кажется.

Главного героя фильма будут ждать встречи с мексиканскими наркобаронами, наемниками и управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Как он будет пытаться выживать в одном из самых опасных мест на земле — этот вопрос остается открытым.

В темном комическом триллере будут сниматься: брат режиссера Джоэл Эдгертон, Аманда Сейфрид, Шарлих Терон, Юл Васкес, Тэнди Ньютон и Шарлто Копли. Сценарий к фильму написали Энтони Тамбакис и Мэтт Стоун. Продюсерский состав весьма широк, продюсировать фильм будут Нэш Эдгертон, Ребекка Йелдем, Энтони Тамбакис, Бет Коно, А.Дж. Дикс и Шарлиз Терон.

Напомним, в июне 2013 года Пэрис Джексон в возрасте 15 лет попала в больницу после попытки самоубийства. Она наглоталась таблеток и изрезала себе запястья. Одной из причин подобного поступка СМИ называли то, что девушка узнала от своих близких, что Майкл Джексон не является её родным отцом.