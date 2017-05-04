Мюнхен, Германия, , 07:56 — REGNUM В Германии умер один из старейших актеров мира Лукас Амман, он скончался в возрасте 104 года в своей квартире в Мюнхене, сообщает Bild.

За несколько дней до смерти актер перенес операцию на желчном пузыре, из-за преклонного возраста процесс послеоперационного восстановления затянулся. Ещё 1 мая его близкий друг Аннемари фон Кинлин сообщала, что Амману лучше, но он все еще нуждается в отдыхе.

Амман был известен, прежде всего, благодаря своей роли в детективном телесериале Graf Yoster. Всего было снято около 76 эпизодов сериала, он выходил на телеэкран с 1967 по 1976 год.

Первые серии Graf Yoster снимались еще в черно-белом варианте, уже потом сериал стал цветным. Актер вернулся на телеэкраны в 1994 году, он снимался в сериале Die Fallers до 2000 года, играя фермера Вильгельма Фаллера.

Некоторое время назад Bayerische Rundfunk начала повторную трансляцию Graf Yoster, чтобы зрители могли еще раз увидеть этот культовый сериал. Как сообщили представители телерадиокомпании, он и сегодня имеет много поклонников.

Лукас Амман родился в 29сентября 1912 года в швейцарском городе Базель, его отец был художником, а мать певицей. Еще будучи ребенком он решил стать актером, в 1933 году он поступил в актерскую школу Макса Рейнхардта в Берлине.