Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж

Москва, , 08:37 — REGNUM Совместная тренировка пешей и механизированной колонн парадного расчета по подготовке к Параду Победы 9 мая 2017 года завершилась в ночь на 4 мая на Красной площади в Москве. По площади прошли курсанты высших военных учебных заведений, военнослужащие, сотрудники МЧС РФ, ФСБ и Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это одна из финальных тренировок военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Присутствующим продемонстрировали вынос «Знамени Победы», прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, в том числе приветствие расчета министра обороны и организацию музыкального сопровождения сводным оркестром, а также проезд современной и легендарной военной техники.

Следующая репетиция на Красной площади станет последней перед праздником: расчеты пройдут по центру столицы 7 мая 2017 года.

Напомним, в 2017 году Парады Победы пройдут в 28 городах России.

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