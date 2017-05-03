Старейшины Калуги против установки памятника Ивану III на месте Ленина

Калуга, , 21:10 — REGNUM Памятнику Ивану III не место в калужском сквере, названном в честь Ленина, заявил 3 мая на встрече с журналистам почетный гражданин Калужской области, председатель совета старейшин Калуги и глава архитектурного совета при губернаторе области Николай Алмазов. Он обратился к властям города с просьбой подыскать памятнику иное место, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Как мне думается, установка памятника Ивану III именно в том месте, где раньше стоял памятник Ленину, это будет неправильно. Тем более жители привыкли, что данный сквер по старинке называется сквером Ленина», — заявил Николай Алмазов.

Против появления монумента в указанном сквере также высказался уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

«У всех уже много-много лет это место ассоциируется как ленинский скверик. Поэтому установка там памятника Ивану III — это какой-то диссонанс, с моей точки зрения. Я считаю, что там лучше было бы установить памятник Владимиру Ильичу. Вернуть его на прежнее историческое место», — заявил он региональным СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану III установят в Калуге до конца 2017 года. Как заявил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. монумент установят в сквере, где до 80-х годов XX века находился монумент В.И. Ленину.

Место для установки выбрали по итогам опроса читателей в местных СМИ. Тем не менее отметим, что при презентации проекта на заседании архитектурного совета в 2016 году в пользу установки памятника Ивану III в сквере Ленина высказался только губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, что с именем Ивана III связано возникновение единого Русского государства. Годы правления князя ознаменовались крупными территориальными приобретениями, а также знаменитым «стоянием на Угре» — победой над большеордынским ханом Ахматом 11 ноября 1480 года, послужившей началом формирования независимости Руси.

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