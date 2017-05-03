Костромские евреи впервые отправились в бесплатную поездку по Европе

Кострома, , 19:32 — REGNUM 1200 молодых евреев, участвующих в еврейской образовательной программе Yahad путешествуют сейчас по Европе. Как сообщил ИА REGNUM главный раввин Костромы Нисон Руппо, среди участников — 7 костромичей и одна девушка из Ярославля

В бесплатное путешествие на пароме по Средиземному морю отправились молодые люди, в возрасте от 18 до 29 лет, которые до этого в течение года изучали еврейские традиции, историю и религию.

Участники мероприятия побывают в Испании, Италии, Франции, Монако, Сардинии. 7 мая поездка завершится поездкой в Польшу — в бывший концлагерь Аушвиц (Освенцим).

Справка ИА REGNUM

«Яхад» (ивр. «вместе»), является «по сути Департаментом молодежной политики при Федерации еврейских общин России». Организация объединяет молодежные проекты на территории СНГ, в том числе и «Eurostars» — ежегодные бесплатные поездки еврейской молодежи по Европе.

Всего за 15 лет через мероприятия «Яхад» прошло около 15 000 молодых представителей стран СНГ.