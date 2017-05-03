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Захарченко передал музею ДНР коллекцию древних монет

Культура

Коллекция монет музея составляет более 8 тысяч экземпляров

Экспозиционный зал «Тайны мировой нумизматики» Донецкого республиканского краеведческого музея
Иллюстрация: Dnr-online.ru
Экспозиционный зал «Тайны мировой нумизматики» Донецкого республиканского краеведческого музея

Донецк, 3 мая 2017, 18:29 — REGNUM  Сегодня, 3 мая, глава ДНР Александр Захарченко передал новому экспозиционному залу «Тайны мировой нумизматики» Донецкого республиканского краеведческого музея коллекцию древних монет. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

По словам главы ДНР, донецкий музей вошел в сотню лучших музеев мира.

«Я горд и счастлив, что наш краеведческий музей получил возможность выставить такую отличную экспозицию. Сохранять историю очень важно. Наши дети, правнуки будут ходить в музей, и смотреть на эти монеты. И мы понимаем, что наш музей входит в сотню лучших музеев мира по такой коллекции», — заявил Захарченко.

При этом главный хранитель Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Горбова отметила, что вся коллекция монет музея составляет более 8 тысяч экземпляров. «Работа над созданием экспозиции была очень трудоемкая, работал весь коллектив музея. Но, думаю, результат вы видите перед собой — зал удался», — сказала Горбова.

Она сообщила, что представленные монеты ученые оценивают с точки зрения истории донецкого края.

«Одними из самых ярких экспонатов являются два византийских солида 6-го века нашей эры — золотая и серебряные с позолотой монеты. И здесь не главное, что они из драгоценных металлов. Важно, что они были найдены на территории нашего края в Новоазовском районе. Золотой солид был найден в свое время при раскопках кургана в селе Безыменное советскими пионерами. Монета сама по себе интересна. Такими монетами расплачивалась не только сама Византия, но и в дальнейшем вся Европа. Серебряный солид интересен тем, что такими монетами, как считают специалисты, расплачивались в Византии с наемниками», — рассказала Горбова.

Она уточнила, что в представленной коллекции монет есть монеты из нескольких кладов, найденных при археологических раскопках в Славянском районе, возле Райгородка.

«Наш край входил в и состав Хазарского каганата, Золотой Орды. Здесь ходили самые разнообразные деньги. Все это выставлено у нас в экспозиции», — подчеркнула Горбова.

Музейный работник отметила наличие у музея серебряных монет Римской империи и Литовского княжества. «Каждый из них — образец медальерного искусства», — заявила она.

В экспозиции также представлены монеты порядка 126 стран мира. «В коллекции выставлены и бумажные денежные знаки. Это то, о чем наше нынешнее молодое поколение мало знает — советские рубли. Есть здесь и трагическая часть нашей истории — немецкая оккупация представлена немецкими оккупационными карбованцами. Впервые в истории нашего музея мы выставили и бумажные боны», — подытожила Горбова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года глава ДНР Захарченко заявил, что планирует взять Киев, а после этого передать Крыму «скифское золото». Захарченко отметил, что суд Амстердама вынес «юридически неправильное решение» о передаче Украине золотых монет и украшений из крымского музея. «Это золото нашли на территории Крыма, а Крым — российский. Я могу вам гарантировать — после того, как мы возьмем Киев, ситуация в стране полностью изменится, и скифское золото будет возвращено в музей Крыма», — пообещал Захарченко.

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