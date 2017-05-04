В центре Москвы появились масштабные граффити Кутузова — фоторепортаж

Москва, , 10:54 — REGNUM Граффити, посвященные главнокомандующему русской армии вовремя Отечественной войны 1812 года, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям войны, торжественно открыли на улице Волхонка в центре Москвы. Это восемнадцатые граффити в серии тематических изображений, запущенной Российским военно-историческим обществом (РВИО) и посвященной защитникам Отечества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Граффити «Кутузов» появились на одном из самых крупных фасадов столицы — площадь импровизированного полотна около 400 м кв. Они созданы по мотивам репродукции парадного портрета полководца.

В церемонии приняли участие исполнительный директор РВИО Владислав Кононов и представители движения военно-исторической реконструкции.

Отметим, что ранее на площадке уже появились граффити Минина и Пожарского.

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