Итоговое сочинение в дополнительный срок написали 4,9 тыс. человек

Москва, , 16:02 — REGNUM Итоговое сочинение в дополнительный срок 3 мая прошло в 85 субъектах РФ и образовательных организациях за пределами России. Заявление на участие в написании сочинения подали более 4,9 тыс. человек, изложения — порядка 180 человек, сообщили в Рособрнадзоре.

Большинство выпускников этого года уже успешно написали сочинение 7 декабря 2016 года и 1 февраля 2017 года.

Темы итогового сочинения в 2016—2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Участники итогового сочинения (изложения), написавшие его 3 мая, будут ознакомлены со своими результатами не позднее 17 мая.

Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников текущего года успешное написание сочинения является необходимым условием для допуска к государственной итоговой аттестации.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство выпускников 2017 года уже успешно написали сочинение в основной срок 7 декабря 2016 года. В этот день сочинение писали 618 тысяч участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Напомним, темами итогового сочинения в 2015—2016 учебном году были — «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы». Результат работы оценивался по шкале «зачтено» — «не зачтено».