В «Ласточкином гнезде» открылась выставка работ Сальвадора Дали

Симферополь, , 15:07 — REGNUM В выставочном зале государственно бюджетного учреждения Республики Крым «Дворец-музей «Ласточкино гнездо» открылась выставка работ художника Сальвадора Дали под названием «Дневники гения». Об этом 3 мая сообщила пресс-служба министерства культуры Крыма.

«В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса», — говорится в сообщении Минкульта Крыма.

Двенадцать цветных литографий серии «Дон Кихот» были изданы малым тиражом в 1957 году в парижской типографии Жозефа Форе и весьма редко экспонируются в России.

Ксилографии по мотивам «Божественной комедии», опубликованные в 1963 году Форе и Жаном Эстрадом в издательстве Les Heures Claires, были выполнены Сальвадором Дали по заказу итальянского правительства к празднованию 700-летия Данте Алигьери.

Кроме того, на выставке представлена красочным иллюстративным повествованием информация о сериях иллюстраций Сальвадора Дали в изданиях Библии, «Фауста» Гёте, «Декамерона» Боккаччо, «Ромео и Джульетты» Шекспира, «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Как отметили в пресс-службе, экспозицию сопровождает фонограмма с цитатами Сальвадора Дали, звучащими как на русском, так и на испанском языках. Визуальный ряд дополнен документальными кадрами о жизни и творчестве Сальвадора Дали.