Среда, 3 Мая 2017 года
16:06:34 МСК

В «Ласточкином гнезде» открылась выставка работ Сальвадора Дали

Культура

В центре экспозиции — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса

Сальвадор Дали. Дон Кихот и Санчо Панса. 1966 . Бумага
Сальвадор Дали. Дон Кихот и Санчо Панса. 1966 . Бумага

Симферополь, 3 мая 2017, 15:07 — REGNUM  В выставочном зале государственно бюджетного учреждения Республики Крым «Дворец-музей «Ласточкино гнездо» открылась выставка работ художника Сальвадора Дали под названием «Дневники гения». Об этом 3 мая сообщила пресс-служба министерства культуры Крыма.

«В центре экспозиции помещены оригинальные прижизненные оттиски двух наиболее значимых графических серий художника — иллюстрации к поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери и роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса», — говорится в сообщении Минкульта Крыма.

Двенадцать цветных литографий серии «Дон Кихот» были изданы малым тиражом в 1957 году в парижской типографии Жозефа Форе и весьма редко экспонируются в России.

Ксилографии по мотивам «Божественной комедии», опубликованные в 1963 году Форе и Жаном Эстрадом в издательстве Les Heures Claires, были выполнены Сальвадором Дали по заказу итальянского правительства к празднованию 700-летия Данте Алигьери.

Кроме того, на выставке представлена красочным иллюстративным повествованием информация о сериях иллюстраций Сальвадора Дали в изданиях Библии, «Фауста» Гёте, «Декамерона» Боккаччо, «Ромео и Джульетты» Шекспира, «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Как отметили в пресс-службе, экспозицию сопровождает фонограмма с цитатами Сальвадора Дали, звучащими как на русском, так и на испанском языках. Визуальный ряд дополнен документальными кадрами о жизни и творчестве Сальвадора Дали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
ещё главное