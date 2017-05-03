В сеть выложен первый трейлер фильма «Темная башня»

Вашингтон, , 13:42 — REGNUM В сети появился первый трейлер фильма «Темная башня» по одноименному циклу романов Стивена Кинга, ролик выложен на Youtube-канале New Trailer Buzz.

В ролике уже можно видеть Мэттью Макконахи и Идриса Эльбу, последний выполняет головокружительные трюки со своими револьверами, а Макконахи неплохо изображает плохого парня.

Кроме этих актеров в съемках фильма приняли участие Джеки Эрл Хейли (сериал «Проповедник») и Кэтрин Уинник (сериалы: «Кости», «Викинги»).

«Темная башня» — цикл из восьми романов Стивена Кинга, он рассказывает о приключениях Роланда Дискейна, последнего члена ордена стрелков.

Дискейн путешествует в пространстве и времени в поисках Темной башни, являющейся средоточием силы и краеугольным камнем мироздания.

Ранее СМИ сообщали о повторном переносе даты премьеры фильма. Сначала фильм планировали показать на больших экранах в феврале 2017 года, затем дата выхода была перенесена на 27 июля, последний раз премьера в США была перенесена на 4 августа.