«Ничего святого»: На Украине похищен памятник Марку Бернесу

Чернигов, Украина, , 13:08 — REGNUM На Украине неизвестными похищен памятник советскому актеру Марку Бернесу, он был установлен в Графском парке города Нежин Черниговской области. О происшествии сообщил в Facebook депутат Верховной рады Украины Андрей Лозовой.

«Ничего святого. <…> прошлой ночью его украли, вероятно, на металл», — написал депутат.

Лозовой также сообщил, что потребовал от правоохранительных органов найти и вернуть на место памятник, пока его не уничтожили. Он также выложил две фотографии, на одной из которых памятник еще находится на месте, а на другой его уже нет.

Марк Наумович Бернес получил известность после своей небольшой роли в фильме «Человек с ружьём», который был снят в 1938 году. Он также полюбился советским зрителям по фильмам «Истребители» и «Два бойца».

В картине «Два бойца» он спел песню «Темная ночь», которая сразу стала популярной. В 1965 году он стал лауреатом Сталинской премии первой степени.

Он снялся еще во многих других фильмах, но кроме этого, Марк Бернес являлся одним из выдающихся артистов советской эстрады, он исполнил всего более 82 песен.