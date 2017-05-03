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Сергей Бодров-старший снимет фильм про Белого раджу

Культура

Начало съемок картины запланировано на середину 2018 года

Вашингтон, 3 мая 2017, 12:02 — REGNUM  Сергей Бодров — старший собирается снять фильм о приключениях сэра Джеймса Брука в 40-е годы XIX века, сообщает Variety.

Фильм будет рассказывать о человеке, жизнь которого вдохновила Редьярда Киплинга на написание книги «Человек, который хотел быть королём». Джеймс Брук был английским авантюристом, который прибыл на собственном корабле на остров Борнео в 1838 году.

Тогда Брук предложил свою помощь султану Борнео и смог добиться мира, за что получил от султана титул раджи. Впоследствии он успешно боролся против пиратства.

Сценарий к фильму написал Роб Эллин, в его основе лежат труды самого Джеймса Брука и архивы принадлежащие Heritage Trust Brooke и потомкам путешественника.

Производством фильма займутся компании Margate House Films и Atlantic Screen Productions. Фильм полностью профинансирован, начало съемок запланировано на середину 2018 года. Они пройдут на территории бывшего королевства Саравак, в джунглях, где Джеймс Брук совершал свои подвиги.

Сергей Бодров-старший — советский и российский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Его фильмы «Монгол» и «Кавказский пленник» были номинированы на премию «Оскар».

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