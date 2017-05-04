Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый

Москва, , 03:30 — REGNUM Открытая 1 января 1950 года, станция «Добрынинская Кольцевая» до 1961 года называлась Серпуховской, по названию ближайшей улицы. Разнообразие тем и стилей, присущих убранству станции, отчасти объясняется переделками в хрущевский и брежневский периоды. Но основным украшением станции служат прекрасные в своей выразительности мраморные барельефы работы замечательного советского скульптора Елены Янсон-Манизер (1890—1971) .

Изображенные на барельефах советские люди разных республик, народностей, трудовых специальностей показаны в единстве и сотрудничестве с окружающей их природой — деревьями, плодовыми кустарниками, лозами, северным морем.

Природа здесь, в отличие от избитого штампа, часто упоминаемого в связи с советским искусством, это не объект преодоления и подчинения, а любимая и любящая мать человечества, вдохновляющая своих детей. Кажется, что мы воочию видим того самого библейского «человека до грехопадения» — властвующего над всей планетой и заботящегося обо всем живом, что на ней существует.

Смотрите галерею фотографий к статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Добрынинская Кольцевая»

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