В США рок-музыкант Брюс Хамптон умер на сцене во время концерта

Атланта, США, , 11:32 — REGNUM Выступление американского рок-музыканта Брюса Хамптона, посвященное его 70-летию, закончилось смертью артиста: он скончался прямо на сцене, сообщает TMZ.

Концерт проходил в городе Атланте (штата Джорджия, США) 1 мая. Исполняя композицию Turn on Your Lovelight, музыкант встал на колени и затем упал.

Ни коллеги Хамптона, ни зрители сразу не поняли, что он умер. Вероятно, они подумали, что он намеренно находится в таком положении. Музыка продолжала играть, и лишь когда он не встал по окончании композиции, вызвали врачей.

Музыканта увезли в госпиталь Университета Эмори, где он вскоре скончался.

Хамптон в конце 1960-х гг. основал в Атланте авангардистскую группу Hampton Grease Band. Позже организовал еще несколько коллективов.

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